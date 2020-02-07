МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Санкции против "Роснефти" в отношении Венесуэлы, которыми угрожают США, имеют под собой как экономическую, так и политическую подоплеку. Однако они вряд ли будут введены, поскольку могут привести к дестабилизации на нефтяном рынке. Но если это и произойдет", российская компания сможет переориентироваться на другие рынки, а потери в Венесуэле компенсирует за счет подорожания нефти, считают эксперты.

США грозят России, и, в частности, "Роснефти", новыми санкциями за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что в РФ "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Мадуро не останется безнаказанной.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры к "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы. Будут ли это санкции, власти США не поясняют, однако Абрамс заявил, что американские представители ранее уже отмечали "растущую роль" российской компании в Венесуэле.

Российская госкомпания имеет в Венесуэле несколько проектов, в том числе в партнерстве с PDVSA, предоставляет кредиты и, как подозревает Госдепартамент США, вопреки запрету получает венесуэльскую нефть и снабжает нефтепродуктами.

На угрозы уже отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с властями Венесуэлы. Компания уже находится под рядом ограничений со стороны США и ЕС и неоднократно заявляла о готовности защищать свои инвестиции в Венесуэле в национальных и международных инстанциях.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, в американских ограничениях есть как политическая, так и экономическая подоплека. Первая связана с необходимостью активизации антироссийской риторики на фоне президентских выборов 2020 года, вторая – с попыткой повлиять на товарные рынки. В апреле 2018 года под санкциями США оказался "Русал" — были заморожены активы и наложен запрет для американских граждан и компаний на любой бизнес с объектом санкций. В результате цены на алюминий выросли на 20%, а санкции потом все равно пришлось отменить, напомнил аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

При этом эксперты сомневаются, что угрозы США в адрес российской нефтяной компании будут воплощены. В этой связи алюминиевую историю вспомнил и аналитик "Финама" Алексей Калачев. Обжегшись на санкциях против "Русала", когда под ударом оказалась вся алюминиевая отрасль России, а вместе с ней и мировой рынок алюминия, что вовсе не входило в намерения Минфина США, вряд администрация американского президента захочет повторно наступать на подобные грабли, считает он.

"Роснефть" продает нефть даже самим США, в том числе, замещая ей поставки из той же Венесуэлы, ограниченные санкциями. "Я полагаю, это может остановить Минфин США от серьезных санкций, ограничившись скорее символическими мерами. Например, внесут в санкционный список руководство компании или еще больше ограничат возможность привлечения инвестиций и получения технологий", — предположил эксперт.

ВЫСТРЕЛ СЕБЕ В НОГУ

По мнению аналитиков, жесткие действия в отношении "Роснефти" спровоцировали бы негативную реакцию на нефтяном рынке, что невыгодно, прежде всего, самим американцам.

"Эти заявления выглядят скорее как "информационный вброс", техническая реализация которого превратится для американцев в "выстрел себе в ногу". Ведь, учитывая значимые для мирового рынка объемы поставок "Роснефти", введение ограничений в деятельность компании может спровоцировать дестабилизацию на нефтяном рынке. А любая дестабилизация будет выступать катализатором роста нефтяных котировок, что идет вразрез как с экономическими, так и с интересами США", — указал доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

"Думаю, США хорошо понимают, что санкции против "Роснефти" почти сразу приведут к скачку цен на нефть, а может быть, и к другим последствиям для мировой экономики, которые сейчас невозможно предусмотреть", — согласен Антонов. Поэтому, это, скорее, политическая риторика, направленная на то, чтобы получить хотя бы небольшое преимущество в борьбе за отъем власти у Мадуро и лоббирование собственного ставленника на его пост. Собственно, этим занимаются все страны, имеющие имперские амбиции, чьи компании представлены в Венесуэле, просто США, привыкнув к роли мирового гегемона, делают это наиболее грубо и нарочито, рассуждает он.

Тем более, что вектор мировой политики развернулся от санкционной риторики к обсуждению отмены санкций. Так, например, Великобритания после Brexit уже рассматривает вопрос снятия с России некоторых ограничений. Подобные идеи высказывают официальные представители Франции, Германии, Италии и других европейских стран. Они констатируют, что санкции не мешают росту российской экономики и не ведут к изоляции РФ. Напротив, российская экономика уже адаптировалась к санкциям, и даже идут разговоры о том, что внезапная их отмена могла бы навредить, нарушив баланс движения капитала.

"РОСНЕФТЬ" КОМПЕНСИРУЕТ УБЫТКИ

После сообщения о возможных санкциях акции "Роснефти" снижались на 4-5%, до минимума с 9 января. По мнению экспертов, это связано с тем, что впервые от США предметно прозвучали обвинения против "Роснефти" из-за Венесуэлы, и инвесторы решили зафиксировать прибыль по ним "на всякий случай", вот акции и скорректировались.

По словам Калачева, введение по-настоящему жестких санкций могло бы почти полностью парализовать зарубежную деятельность российской нефтяной госкомпании. "Роснефть" контролирует около 40% российской нефтедобычи и обеспечивает около 60% российского нефтяного экспорта. Однако формально обосновать такие ограничения трудно.

Инвестиции "Роснефти" в Венесуэле защищены международным правом и соглашениями о защите инвестиций. Погашение предоставленных кредитов формально может осуществляться натуральными поставками нефти. Если не заключать новых договоров, то на старые действующие договоры новые запреты не могут распространяться, поскольку обратной силы законы не имеют.

Аналитики указывают, что рынок нефти не реагирует на заявления США, котировки не растут. Вероятно, инвесторы тоже не верят, что "Роснефть" может получить санкции в связи с ситуацией в Венесуэле. "Brent будет осваивать коридор с нижней границей возле 54 долларов за баррель и верхней около 60 долларов за баррель", — прогнозирует Антонов.

Если Соединенные Штаты пойдут на ограничения, отдав предпочтение политическим амбициям, ограничения бизнеса "Роснефти" отразятся на мировых нефтяных котировках в сторону их роста. При этом потери опосредованно будут компенсированы через увеличение выручки на фоне, пусть и краткосрочного, но роста цен на "черное золото" ввиду временной дестабилизации рынка, говорит Чередниченко.

А она в этом случае вполне вероятна — достаточно вспомнить скачки котировок нефтяных фьючерсов в сентябре 2019 года после уничтожения 50% мощностей нефтепереработки в Саудовской Аравии после атаки дронов.

Кроме того, блокировка деятельности "Роснефти" на рынке Венесуэлы может быть компенсирована переориентацией компании на другие рынки. Так что говорить о значимом давлении на компанию в настоящий момент было бы не совсем верно, подытожил эксперт.