КИЕВ, 7 фев /ПРАЙМ/. Украина планирует переориентироваться от строительства блоков АЭС к созданию малых модульных реакторов, заявил во время представления нового гендиректора Хмельницкой АЭС (ХАЭС) Андрея Козюры временно исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин.

"Вы видите, как развивается "зеленая" энергетика. Вводятся очень большими темпами мощности. Нужны мощности, которые их компенсируют, это маневренные мощности. Поэтому мы сегодня будем больше переориентироваться на строительство малых модульных реакторов, которые имеют возможности маневрировать", — сказал он.

Козюра, в свою очередь, выразил надежду на скорое завершение ремонта на энергоблоке №1. "Главной задачей вижу обеспечение ядерной и радиационной безопасности ХАЭС, завершение ремонта энергоблока №1 станции. Уверен, что у нас все получится", — добавил он.