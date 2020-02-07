МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Электроснабжение восстановлено в Дагестане после аварийных отключений из-за сильного ветра и дождя со снегом в пятницу, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Утром в пятницу около 90 тысяч человек остались без электричества в нескольких районах Дагестана из-за сильного ветра и дождя со снегом. Мощность отключенных потребителей составляла 59 МВт.

"В 19.59 аварийно-восстановительные работы завершены", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам были привлечены 309 человек и 68 единиц специальной техники.