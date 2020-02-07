СОЧИ, 7 фев /ПРАЙМ/. Поставки нефти Минску будут осуществляться на прежней коммерческой основе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия … Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок он един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий", — сказал Козак журналистам, отвечая на вопрос, будет ли российская нефть поставляться Минску на коммерческой основе.

"Сегодня встал вопрос, поскольку была запросная позиция, предоставления скидок, это означает только одно: если предоставлять скидки, то необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что сделать не сможем. Мы не можем менять постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании, поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Белоруссии и российскими нефтяными компаниями", — подчеркнул он.