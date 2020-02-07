Козак: цены и объемы поставок энергоресурсов в Белоруссию будут регулироваться рынком
СОЧИ, 7 фев /ПРАЙМ/. Цены и объемы поставок российских энергоресурсов в Белоруссию будут регулироваться рынком, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Это все зависит от достижения договоренностей. Объемы поставок, цена поставок – мы не регулируем. У нас регулируется только один показатель – это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ предоставляется на внешние рынки пропорционально объему добычи", — сказал Козак журналистам по итогам переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Мы договорились о том, что в случае достижения коммерческих договоренностей мы не будем придерживаться этого правила, будем допускать нефтяные компании, которые достигли договоренностей с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи", — добавил Козак.
https://1prime.ru/energy/20200207/830913027.html