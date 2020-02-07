ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев /ПРАЙМ/. Объявленный "Газпромом" конкурс на услуги аренды транспортно-буксирных судов для обслуживания полупогружных плавучих буровых установок (ППБУ) при строительстве скважин на Южно-Киринском месторождении на Сахалине в 2020-2022 годах завершен с ценовым предложением 1,9 миллиарда рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен 23 декабря 2019 года.

"Аренда транспортно-буксирных судов-якорезавозчиков с экипажем для обслуживания ППБУ при строительстве скважин на Южно-Киринском месторождении (2020-2022 гг.) для нужд ООО "Газпром флот", — указывается в документах объект закупки.

Отмечалось, что заказчик намерен арендовать в 2020, 2021, 2022 годах по одному судну "Северное сияние" и "Полярная звезда". Район оказания услуг – Охотское море.

Начальная цена контракта составляла 1,96 миллиарда рублей с учетом НДС.

В пятницу закупке был присвоен статус завершенной.

"Определить победителем участника с идентификационным номером 2, заявке которого присвоен первый порядковый номер, с ценовым предложением 1 909 421 528,46 рублей (с НДС)", — говорится в итоговом протоколе.

"Газпром" развивает на шельфе Сахалина крупный центр газодобычи в рамках государственной Восточной газовой программы. В частности, ведется промышленная разработка Киринского месторождения и эксплуатационное бурение на Южно-Киринском месторождении проекта "Сахалин-3".