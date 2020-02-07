КАРАКАС, 7 фев /ПРАЙМ/. Россия и Венесуэла будут развивать военно-техническое сотрудничество и партнерство в энергетике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особенно перспективны согласованные действия в таких сферах, как энергетика, природные ресурсы, различные отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта", — сказал он по итогам визита в Венесуэлу, где встретился с президентом, вице-президентом и главой МИД этой страны.

"И, конечно же, мы будем развивать военно-техническое сотрудничество, чтобы надежно обеспечить обороноспособность наших друзей, особенно перед лицом внешних угроз", — добавил министр.