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СОЧИ, 7 фев /ПРАЙМ/. Цены и объемы поставок российской нефти в Белоруссию будут регулироваться рынком, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Это все зависит от достижения договоренностей. Объемы поставок, цена поставок – мы не регулируем. У нас регулируется только один показатель – это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ предоставляется на внешние рынки пропорционально объему добычи", — сказал Козак журналистам по итогам переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Мы договорились о том, что в случае достижения коммерческих договоренностей мы не будем придерживаться этого правила, будем допускать нефтяные компании, которые достигли договоренностей с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи", — добавил Козак.

"Цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется", — также подчеркнул он.

России и Белоруссии до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти. Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне этих споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.

В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Кроме того, Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти для переработки на НПЗ в Новополоцке.