МИНСК, 8 фев — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с девятого февраля вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".

Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году — 27 раз. В предыдущий раз цены изменялись со второго февраля: они также выросли на одну белорусскую копейку. Нынешнее подорожание — шестое с начала текущего года.

"С учетом ускорившихся темпов снижения курса национальной валюты, в рамках принятой концерном "Белнефтехим" ценовой политики, розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются", — отмечается в сообщении.

Там говорится, что с 9 февраля 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,7 белорусского рубля (49,6 российского рубля, или 0,78 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,8 белорусского рубля (52,53 российского рубля, или 0,83 доллара), АИ-98-К5-Евро – 2,02 белорусского рубля (58,95 российского рубля, или 0,93 доллара), ДТ – 1,8 (52,53 российского рубля, или 0,83 доллара).

Как отмечали ранее в "Белнефтехиме", за 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем выросли на 13%, в то время как мировые котировки нефти за этот период выросли на 17%. При этом, по данным концерна, цены на моторное топливо в Белоруссии остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках.