КРАСНОЯРСК, 9 фев — ПРАЙМ. Машина-погрузчик сгорела в шахте на руднике в Норильске, 30 человек были эвакуированы, пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС по Красноярскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на воскресенье.

"Восьмого февраля 2020 года в 23.06 (мск) от оперативного дежурного Норильского ВГСО поступила информация о возгорании погрузчно-доставочной машины на руднике. В шахте находились также 30 человек, вне зоны возгорания. Машинист самостоятельно потушить возгорание не смог, эвакуировался. Пострадавших нет. Проводилась эвакуация", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 4.15 мск пожар ликвидирован.