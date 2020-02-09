МИНСК, 9 фев — ПРАЙМ. Белоруссия не исключает "небольшой корректировки" цены российского газа для республики на текущий год, профильные министры совместно с "Газпромом" в ближайшие недели продолжат переговоры по этому вопросу, заявил в воскресенье первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Возможно, произойдет какая-то небольшая корректировка (в ценах на газ для Белоруссии — ред.). Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день", — цитирует Крутого госагентство Белта.

По словам первого замглавы белорусского правительства, профильные министры совместно с "Газпромом" в ближайшие недели продолжат переговоры по этому вопросу.