МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили электроснабжение для потребителей в Дагестане после отключений из-за непогоды, сообщили "Россети".

"Сегодня, в 19.15 по московскому времени, энергетики "Дагестанской сетевой компании" (входит в группу "Россети Северный Кавказ") завершили восстановительные работы и вернули свет всем потребителям Дагестана, которые остались без энергоснабжения из-за сильной метели", — сообщила компания.

Всего в аварийно-восстановительных мероприятиях приняли участие 304 энергетика, было задействовано 79 единиц техники. Среднее время восстановления энергоснабжения составило 1 час 57 минут.

С раннего утра 9 февраля снегопад, ветер и налипший на провода мокрый снег спровоцировали отключения на некоторых энергообъектах в Дагестане. Без электроснабжения временно оставалась часть потребителей Акушинского, Магарамкентского, Ахтынского, Цумадинского, Чародинского, Тляратинского, Дербентского, Сулейман-Стальского, Кизилюртовского, Хасавюртовского и Бабаюртовского районов республики. По данным Минэнерго РФ, число отключённых потребителей составляло 65 тысяч человек.

"Дагестанская сетевая компания" напоминает, что в Дагестане продолжает действовать особый режим работы — ситуация находится на личном контроле главы Дагестана, руководства компаний "Россети" и "Россети Северный Кавказ".