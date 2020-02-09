МИНСК, 9 фев /ПРАЙМ/. Белоруссия в стратегии развития своего нефтехимического комплекса до 2030 года учла внешние сырьевые риски и определила пути их минимизации, сообщил замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

В октябре 2019 года "Белнефтехим" сообщил, что планирует в скором времени разработать стратегию развития нефтехимического комплекса республики на ближайшие десять лет.

"Самые главные факторы, которые мы учитывали при разработке стратегии, — это внешние риски и пути их минимизации. Главный риск… — это выход на мировую цену и снятие зависимости нефтехимического комплекса от этих колебаний (цен на сырье – ред.), возможность работы в условиях мировых цен на нефтехимическое сырье", — рассказал Сизов в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.

По данным замглавы концерна, Минск в упомянутой стратегии сконцентрировался на диверсификации выпускаемой продукции. Как рассказал Сизов, в концепции, в частности, определено, что белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" будет развиваться по нефтехимическому направлению — предусмотрена модернизация его нефтехимической части, завода "Полимир".

"То, что касается Мозырского нефтеперерабатывающего завода, он на сегодняшний день является более ориентированным на производство качественных моторных топлив, и здесь мы видим его дальнейшее развитие в оптимизации технологических процессов, направленных, в первую очередь, на минимизацию издержек, на оптимизацию операционных затрат, которые позволят с меньшими издержками получать качественное топливо, удовлетворять рынки в зависимости от спроса", — рассказал Сизов.

Он также сообщил, что в стратегии до 2030 года идет речь о новом комплексе "Гродно Азота", который предусматривает увеличение выпуска азотных удобрений более чем в полтора раза в республике. На Гомельском химзаводе предполагается рост производства сложно-смешанных удобрений, а по другим предприятиям концерна планируется снижение кооперационных издержек и получение более конкурентоспособной продукции, что позволит минимизировать риск от изменения цен сырья на внешних рынках, добавил Сизов.

Белорусский госконцерн по нефти и химии ("Белнефтехим") – один из крупнейших промышленных комплексов республики. Объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций, а также широкую товаропроводящую сеть на зарубежных рынках. Концерн производит более 500 видов нефтехимической и химической продукции.