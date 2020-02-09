МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось как один из вариантов достройки газопровода "Северный поток-2", отправилось из порта Находки в Сингапур, свидетельствуют данные навигационного портала Vesselfinder.

Так, по данным портала, судно "Газпрома" покинуло порт Находка на Дальнем Востоке в воскресенье вечером по московскому времени и должно прибыть в порт Сингапура 22 февраля. В Находке судно стояло с октября прошлого года.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что трубоукладчик "Академик Черский" является одним из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопровода "Северный поток-2". США потребовали от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока-2".