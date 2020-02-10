КИЕВ, 10 фев — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность обращения в Стокгольмский арбитраж по переуступке ему в 2009 году "Газпромом" долга RosUkrEnergo на 1,7 миллиарда долларов, заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Недавно нами были выявлены обстоятельства о роли "Газпрома" в операциях с долговыми обязательствами RosUkrEnergo, по которым "Нафтогаз" претерпел значительные убытки… Сейчас мы изучаем возможности "Нафтогаза" для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее… Международный арбитраж в Стокгольме по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" по переуступке долговых обязательств RosUkrEnergo", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Компания RosUkrEnergo в 2004-2009 годах осуществляла функцию посредника между Украиной и Россией при поставках газа. Ее совладельцами были российский "Газпром" и украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. В 2009 году компания была устранена от посредничества, и новый контракт на поставку газа был заключен напрямую между "Нафтогазом" и "Газпромом". При этом RosUkrEnergo задолжала "Газпрому" 1,7 миллиарда долларов за поставки газа. В итоге "Газпром" продал "Нафтогазу" этот долг, в счет которого "Нафтогаз" конфисковал 11 миллиардов кубометров газа RosUkrEnergo, которые находились на хранении в украинских ПХГ.

Стокгольмский арбитраж в 2009 году вынес решение по длительному спору между RosUkrEnergo и НАК "Нафтогаз Украины", обязав украинскую компанию вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 миллиардов кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 миллиарда кубометров.

Также Витренко написал в Facebook, что "Нафтогаз Украины" на этой неделе завершит подготовку документов для обновления исков к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.

"Нафтогаз" в июне прошлого года подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму. В начале января Витренко говорил, что компания намерена обновить эти иски к РФ.

"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму", — написал Витренко.

Ранее он выражал надежду, что решение суда в Гааге по этому делу будет в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков.