МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) видит тренд на все большую интеграцию региональных рынков газа, которому способствует стремительное развитие отрасли СПГ, транспортных и торговых сетей, а также рост числа крупных экспортных трубопроводных проектов, ждет появления глобального рынка "голубого топлива" после 2035 года, говорится в новом прогнозе организации Gas Outlook 2050.

"Мы полагаем, что как минимум до 2035 года американский и европейский рынки, а также рынки Азии и Латинской Америки останутся интегрированными региональными рынками с наибольшей ликвидностью природного газа. После этого, согласно прогнозу, начнет возникать мировой рынок газа, региональные связи на котором будут менее значительными", — пишут эксперты.

По ожиданиям организации, объем мировой торговли газом до 2050 года будет расти в среднем на 1,9% в год, увеличившись с уровня 2018 года в 1,16 триллиона кубометров газа до 2,141 триллиона. При этом темпы роста торговли СПГ будут в 2,5 раза выше аналогичного показателя по трубопроводному газу, достигая в среднем 2,9% в год.

Одновременно ФСЭГ полагает, что доля СПГ в мировой торговле природным газом к 2050 году превысит долю трубопроводного газа, достигнув 50,3%. В целом, к 2025 году этот показатель достигнет 42,1% (от общего объема в 1,355 триллиона кубов), к 2030 году — 45,2% (от 1,482 триллиона кубов), к 2040 году — 49,1% (от 1,793 триллиона кубов).

Эти ожидания более консервативны, чем прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). В 2019 году оно высказывало предположение, что торговля СПГ в мире превысит объем торговли трубопроводным газом уже к концу 2020-х годов. А глава Минэнерго РФ Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика" высказал мнение, что торговля СПГ обойдет газ из трубы к 2040 году.

В целом ФСЭГ продолжает ждать роста спроса на газ в мире в среднем на 1,3% в год, с 3,924 триллиона кубов в 2018 году до порядка 6 триллионов к 2050 году. Основной прирост показателя придется на АТР (39%), Северную Америку (24%) и Ближний Восток (13%). Аналогичных показателей ФСЭГ ждет по производству газа, но основной прирост, по мнению экспертов, придется на Евразию, Африку и Ближний Восток.