МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая включила в реестр требований кредиторов Антипинского НПЗ (АНПЗ) его обязательства перед Сбербанком на сумму более 35,1 миллиарда рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобы трех кредиторов АНПЗ: компании бизнесмена Геннадия Тимченко "Трансойл", АО "Рискинвест" и банка "Абсолют" — на вынесенное в ноябре определение арбитражного суда Тюменской области.

Первая инстанция тогда признала доказанными долги АНПЗ перед Сбербанком, в том числе по кредитному договору от 26 июня 2015 года в размере более 105 миллионов долларов, по соглашению об открытии аккредитивов от 30 марта 2018 года — более 22 миллиардов рублей — и по кредитному договору от 11 декабря 2018 года — около 6 миллиардов рублей.

Апелляционный суд в Омске 7 февраля отклонил жалобу тех же кредиторов на два других ноябрьских определения первой инстанции. Ими суд в Тюмени признал обоснованными требования Сбербанка на сумму более 3,2 миллиарда рублей по нескольким договорам выдачи банковских гарантий и одному договору поставки. Кроме того, суд включил в реестр долг АНПЗ на сумму около 28,5 миллиарда рублей перед ООО "СБК", учрежденным компанией "Сбербанк Капитал", единственным участником которой является Сбербанк. Задолженность изначально также возникла по кредитам, выданным заводу Сбербанком в 2015 году. Позже банк передал права требования по ним своей "внучке".

АНПЗ раньше был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы. Арбитражный суд Тюменской области 30 декабря признал АНПЗ банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в сентябре по заявлению СБК.

Сбербанк в мае 2019 года стал собственником 80% завода, а в июне акции НПЗ у Сбербанка приобрела компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются сам банк и группа отраслевых инвесторов. Представитель Сбербанка ранее заявил, что в процедуре конкурсного производства предприятие продолжит функционировать и осуществлять переработку сырья по давальческой схеме (перерабатывая "чужую" нефть) в запланированных объемах.