ЛИМА, 11 фев /ПРАЙМ/. Президент Перу Мартин Вискарра принял отставку министра энергетики Хуана Карлоса Луи после того, как стало известно о том, что его компания консультировала бразильскую Odebrecht в рамках строительства Южного перуанского газопровода.

"Я принял его отставку", — сказал Вискарра журналистам, добавив, что действия министра будут расследоваться.

Ранее СМИ сообщили о том, что фирма Conasac, принадлежащая Луи, оказывала консультационные услуги Odebrecht, чтобы та могла получить право на строительство газопровода в 2014 году. Тогда Луи работал помощником министра. Работы по строительству газопровода были прекращены в 2017 году из-за подозрений в коррупции.

Odebrecht подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (входит в структуру Всемирного банка) и настаивает на выплате 1,2 миллиарда долларов.

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.