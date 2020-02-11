НУР-СУЛТАН, 11 фев /ПРАЙМ/. Министерская встреча ОПЕК+ может состояться в конце февраля-начале марта, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

"Конец февраля или начало марта", — сказал он.

Министр отметил, что разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК, который известил, что "планируется или в конце февраля, или в ранее намеченные сроки".