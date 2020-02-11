Министерская встреча ОПЕК+ может пройти в конце февраля-начале марта, заявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН, 11 фев /ПРАЙМ/. Министерская встреча ОПЕК+ может состояться в конце февраля-начале марта, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
"Конец февраля или начало марта", — сказал он.
Министр отметил, что разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК, который известил, что "планируется или в конце февраля, или в ранее намеченные сроки".
https://1prime.ru/energy/20200211/830921839.html