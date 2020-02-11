НУР-СУЛТАН, 11 фев /ПРАЙМ/. Казахстан рассматривает предложение технического комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти ещё на 20-30 тысяч баррелей в сутки, сообщил во вторник глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

"Мы рассматриваем поступившее предложение для принятия решения. Наше обязательство на сегодняшний день (по уровню добычи – ред.) 1,843 млн. В рамках предложения, которое к нам поступило, нам предстоит сократить около 20-30 тысяч баррелей в сутки", — сказал Ногаев в кулуарах заседания правительства.