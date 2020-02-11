МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2019 году выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом, до 21,787 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка "Интер РАО" за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей за отчетный период составила 55,106 миллиарда рублей, увеличившись за год на 2,2%.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 32,9 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ.