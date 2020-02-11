МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак в среду встретится с представителями крупнейших российских нефтекомпаний для обсуждения действий в рамках сделки ОПЕК+, рассказал РИА Новости источник в одной из компаний. Новак: Ситуация с влиянием коронавируса на энергетические рынки крайне неопределенная

"Да", — сказал источник в ответ на вопрос, запланирована ли встреча министра с представителями нефтяных компаний в среду для согласования действий в рамках сделки.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. При этом в минувший четверг агентство Блумберг со ссылкой на делегата техкомитета сообщало, что по итогам заседания в Вене эксперты ОПЕК+ рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Внеплановое заседание на прошлой неделе было созвано для оценки влияния ситуации с коронавирусом на рынок нефти.