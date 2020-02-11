САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Группа компаний "Хевел" в 2020-2021 годах намерена построить в Саратовской области новую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт с объемом инвестиций 4,6 миллиарда рублей, сообщил министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

"Авелар Солар Технолоджи" (группа компаний "Хевел") планирует строительство Дергачевской солнечной электростанции мощностью 60 МВт со сроком реализации 2020-2021 годы. Стоимость проекта составит 4,6 миллиарда рублей. В рамках проекта будет создано 20 новых рабочих мест", — сказал Архипов во вторник на расширенном заседании коллегии областного минпромэнерго.

"Хевел" в 2017-2018 годах ввела в эксплуатацию три солнечные электростанции (СЭС) в Саратовской области общей суммарной мощностью 45 МВт: Пугачевскую, Новоузенскую и Орловгайскую, каждая мощностью по 15 МВт.

В структуру группу компаний "Хевел" входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике в Санкт-Петербурге, который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 597,5 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкирия, Бурятия, Калмыкия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Казахстане – 238 МВт.