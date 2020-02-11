МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Минэнерго США, реагируя на ситуацию с новым коронавирусом в Китае, понизило прогноз потребления жидкого топлива в этой стране на 400 тысяч баррелей в сутки, теперь ведомство ожидает, что показатель составит 14,8 миллиона баррелей в день с февраля по апрель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Ведомство отметило сохранение неопределенности относительно масштабов распространения коронавируса и длительности его воздействия, но отметило, что по крайней мере ограничения в плане авиасообщения с Китаем снижает объемы потребления топлива, что оказывает давление на спрос.

EIA пояснило, что согласно проведенному исследованию около 12 тысяч рейсов из аэропортов Китая, Гонконга, Тайваня и Макао были отменены в январе, что способствовало сокращению спроса на топливо для двигателей примерно на 16 тысяч баррелей в сутки. При этом минэнерго США ожидает более значительного снижения в ближайшие месяцы, так как количество рейсов, вероятно, продолжит сокращаться.

"EIA ожидает, что потребление жидкого топлива в Китае будет в среднем 14,8 миллиона баррелей в день в период с февраля по апрель, когда, по мнению EIA, количество перелётов будет наименьшим. Этот уровень потребления на 0,4 миллиона баррелей в день меньше прогноза за прошлый месяц", — сообщает ведомство.

Прогноз потребления жидкого топлива в остальной части Азии, соответственно, также понижен — на 100 тысяч баррелей в сутки в тот же период.