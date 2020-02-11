МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Более половины объема экспорта "Газпрома" в 2019 году пришлось на контракты с привязкой к ценам хабов, заявила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома".

"Механизмы ценообразования в экспортных контрактах "Газпрома" постоянно адаптируются с учетом изменений на европейском рынке и адекватно отражают растущую роль краткосрочной торговли. Так, в 2019 году более половины объемов были поставлены по контрактам с привязкой к ценам хабов, которые включали в себя как спотовые, так и форвардные котировки", — сказала она.

"На долю нефтяной и квазинефтяной индексации приходится около трети объемов… Более 11% объемов портфеля продаж приходятся на сегмент трейдинга и продаж на электронной торговой платформе", — также сообщила глава "Газпром экспорта".

"Газпром" в части своих контрактов на поставку газа использует привязку цен к нефтяным котировкам, а в части — привязку к текущей стоимости на европейских газовых хабах, что является более популярной моделью ценообразования в Европе. Так, по новому транзитному контракту с Украиной цена поставляемого в ЕС газа привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

"Газпром" по итогам 2019 года снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 миллиарда кубометров. В этот объем входят и поставки в Китай по "Силе Сибири", которые начались в начале декабря и к концу года достигли 328 миллионов кубометров.