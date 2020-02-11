МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, лишь расписки НЛМК не изменились в цене, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 1,39%, до 7,14 доллара, "Новатэка" — на 1,72%, до 166 долларов, "Лукойла" — на 1,01%, до 100 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 4,64%, до 7,31 доллара, "Газпром нефти" — на 3,68%, до 35,2 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 3,1%, до 34,62 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,69%, до 14,5 доллара, НЛМК — не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в21,56 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,92%, до 1,49 доллара, Сбербанка — на 1,93%, до 16,11 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,31%, до 26,55 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 4,7%, до 5,9 доллара, стоимость бумаг "Магнита" увеличилась на 2,62%, до 12,54 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 2,2%, до 3,02 доллара.