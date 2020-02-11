МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" допускает снижение объёмов поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с разных направлений в текущем году из-за сложившихся низких цен на газ, сообщила зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора.

"По прогнозам, в отдельные месяцы 2020 года цена на ключевом европейском хабе TTF может упасть так низко, что заставит некоторых поставщиков СПГ ограничить свои поставки. Кроме того, низкая цена в этом году отразится на принятии окончательных инвестиционных решений по планируемым СПГ-проектам", — заявила Бурмистрова.

"А с учетом ожидаемого роста спроса на СПГ, эти факторы приводят к росту форвардных цен уже после 2020 года. Это, в свою очередь, положительно отразится и на выручке "Газпрома", — продолжила она.

Бурмистрова также подчеркнула, что даже в условиях "избытка" предложения на глобальном рынке "Газпром" продает газ в Европе по цене, которая значительно превышает его издержки. При этом текущая цена поставок американского СПГ покрывает только краткосрочные предельные издержки производителей, отметила глава "Газпром экспорта".