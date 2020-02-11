МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" ожидает, что новые крупные проекты принесут компании до 9 миллиардов долларов дополнительной EBITDA в год, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

"Нашими ключевыми проектами, которые будут обеспечивать основной рост показателей деятельности компании, выступают "Сила Сибири", "Турецкий поток", "Северный поток-2", а также Амурский ГПЗ и СПГ/ГПЗ завод в Усть-Луге", — сказал Садыгов, выступая на Дне инвестора компании.

"Суммарный вклад в EBITDA "Газпрома" от этих пяти ключевых проектов ожидается на уровне 9 миллиардов долларов при полной загрузке", — сказал он.

В ходе выступления Садыгов ранее также сообщил, что показатель EBITDA группы "Газпром", по предварительным оценкам, в 2019 году превысил 30 миллиардов долларов.