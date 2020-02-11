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МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" ожидает прихода в норму уровня заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе во втором квартале текущего года, на это указывают уровни отбора газа из них, сообщила зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"На ключевом для нас зарубежном рынке — европейском — запасы газа в ПХГ в преддверии отопительного сезона достигли своего рекордного уровня. Это оказывает серьезное давление на цены. Но текущие темпы отбора газа позволяют ожидать, что уровень заполнения ПХГ придет в норму уже во втором квартале 2020 года", — сказала Бурмистрова, выступая на Дне инвестора "Газпрома".

Глава "Газпром экспорта" при этом отметила, что в целом на рынке к началу нынешнего года сложилась уникальная комбинация негативных для поставщиков факторов. Однако она выразила уверенность, что ни один из них не представляет собой тупиковую ситуацию. Так, теплые погодные условия, снизив цену газа, в то же время поддерживают переход Европы с угля на "голубое топливо" в энергогенерации и стимулируют спрос на него в промышленности.

"При этом наш диверсифицированный портфель экспортных контрактов позволяет сгладить нам эффект ценовых шоков, поэтому экспортные цены по нашим контрактам снизились не столь существенно, как спотовые цены на газ в Европе", — добавила Бурмистрова.

"Еще одним фактором давления цен на европейском рынке в этом году некоторые видят ожидаемый ввод новых производственных мощностей СПГ в США. Но рост предложения на рынке вовсе не означает, что все эти объемы пойдут только в Европу. В частности, "фаза один" торговой сделки между США и Китаем предполагает обязательство китайской стороны по закупке американских энергоресурсов на 52 миллиарда долларов в течение двух лет. Это может нивелировать эффект наблюдаемого сейчас слабого спроса на СПГ в Азии", — также добавила она.

Бурмистрова также прокомментировала опасения инвесторов по поводу принятия в ЕС определенных климатических целей, ставящих под сомнение вложения в углеводородные активы. "Природный газ не заслужил того… ведь из ископаемых видов топлива он является самым чистым и вполне доступным. В ближайшее десятилетие достижение целей по снижению выбросов невозможно без существенного увеличения доли газа", — подчеркнула она.