МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Стресс-тест бюджета "Газпрома" предусматривал снижение поставок газа компанией на 10%, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов в ходе Дня инвестора.

"В стресс-тесте не настолько влияли объемы поставки, по той причине, что объемы у нас определены, что в Европе, что внутри страны. Снижение закладывали не более 10%. Но в большей степени играет роль ценовой параметр и курс валюты", — ответил он на вопрос, насколько низко при стресс-тестировании своего бюджета "Газпром" уходил по объемам поставок.

Начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус добавил, что в ходе работы над долгосрочной программой развития компании также применяется сценарный подход к оценке внешней среды, схожий со стресс-тестами. "В текущем цикле в документе, который был утвержден советом директоров, в качестве долгосрочного сценария цен предусмотрен уровень цен (нефти — ред.) 45 долларов за баррель. От нефти, соответственно, у нас происходит смежное прогнозирование всех иных макропараметров", — пояснил топ-менеджер.