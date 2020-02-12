КАИР, 12 фев /ПРАЙМ/. Египетский министр нефти Тарек аль-Мулла заявил, что иностранные инвестиции в нефтегазовую сферу страны составили 35 миллиардов долларов за последние четыре года, ТЭК дает 27% ВВП страны.

"За фискальный год 2018/2019 вклад нефтегазовой сферы в ВВП Египта составил 27%, что составляет 1,4 триллиона фунтов (почти 90 миллиардов долларов)", — заявил министр, выступая на выставке ТЭК EGYPS.

"Инвестиции иностранных компаний в нефтегазовую сферу достигли 35 миллиардов долларов за последние четыре года, долги перед иностранными компаниями снижены на 80%, что обеспечило восстановление доверия и отразилось позитивно на увеличении инвестиций со стороны нынешних партнеров и приходе новых", — заявил министр.

По его словам, Египет теперь полностью обеспечивает себя газом. Также снизилась себестоимость производства нефти – с 4,2 доллара за баррель в 2015/2016 финансовом году до 2,9 доллара в 2018/2019 году.

Добычей нефти и газа в Египте осуществляют несколько крупнейших мировых нефтегазовых компаний, в том числе BP, ENI и Wintershall Dea. Так, в понедельник Wintershall Dea и министр нефти Египта подписали концессионное соглашение о разведке блока East Damanhour.

В выставке EGYPS, которая продлится до четверга, принимают участие представители 14 стран и 15 международных нефтяных компаний, а также более 270 экспертов.

Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива". В прошлом году страна объявила о выходе на полное соцобеспечение газом. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом. В середине января 2020 года страны Восточного Средиземноморья парафировали первый официальный договор о создании газового форума. Этот договор будет направлен в Европейский союз, чтобы подтвердить его соответствие европейскому праву.