МИНСК, 12 фев — ПРАЙМ. Белоруссия предложила российским компаниям, владеющим АЗС в стране, давальческую схему для поставок нефтепродуктов на их заправки, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Белнефтехим" уже неоднократно предлагал материнским структурам российских компаний обратить внимание на возможность давальческой схемы. Схема заключается в том, что они поставляют нефть для переработки (на двух НПЗ республики – ред.) и последующей поставки на свои дочерние АЗС в Беларуси. Это предложение пока встречных ходов не получило", — рассказал Тищенко.