НУР-СУЛТАН, 12 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.

В ноябре прошлого года тогдашний первый замминистра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов говорил, что республика изучает возможность газификации Восточно-Казахстанской области путем подключения к газопроводу "Сила Сибири-2". В свою очередь директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник в интервью РИА Новости в декабре сообщил, что это технически осуществимо, но вопрос может обсуждаться только после официального обращения.

В среду Ногаев в рамках рабочего визита в Москву встретился со своим российским коллегой. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также обсудили взаимодействия в рамках ЕАЭС.

"Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе "Запад – Восток" Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении.

"Новак отметил конструктивный характер российско-казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран в том числе в сфере транспортировки нефти и газа", — отметили в пресс-службе министерства энергетики.