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МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Эн+ Груп" в иностранной и национальной валютах до "В+" с "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе Fitch.

"Понижение последовало за одобрением совета директоров приобретения 21,37% акций "Эн+ Груп" у ВТБ за 1,58 миллиарда долларов", — говорится в релизе агентства.

Fitch прогнозирует, что соотношение чистого левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) (за исключением дивидендов материнской компании "Русал") ухудшится до уровня выше 5х, что соизмеримо с рейтингом "В+".

Рейтинг также отражает слабые показатели кредитоспособности "Эн+" по сравнению с аналогичными российскими компаниями. При этом показатель частично компенсируется сильной рыночной позицией "Эн+", которая является одной из крупнейших энергетических компаний в России.

В среду "Эн+ Груп" (En+ Group) закрыла сделку по выкупу у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что для этого компания привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей.

"Эн+ Груп" — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").