ВАШИНГТОН, 12 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Несмотря на серьезную волатильность в области цен на нефть и другие энергоресурсы из-за коронавируса, в долгосрочной перспективе серьезного влияния эта ситуация на рынок не окажет, рассказал РИА Новости экс-советник министра энергетики США Чарльз Макконнелл.

"(Происходящее) показывает, насколько цены чувствительны к глобальным событиям, но в долгосрочной перспективе оно мало что значит для реального положения дел со спросом и предложением", — заявил он РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались. Сообщалось о случаях заражения этим вирусом в том числе и в странах ЕС.

В результате ОПЕК на фоне коронавируса сообщила в своем февральском докладе, что ожидает замедления роста спроса на нефть в Китае в 2020 году на 120 тысяч баррелей в сутки — до 230 тысяч баррелей. Также ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в первом полугодии на 400 тысяч баррелей в сутки, а в целом по году — на 200 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что вспышка вируса, вероятнее всего, окажет значительное воздействие на транспортный и промышленный секторы.