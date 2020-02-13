МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Руководство боливийского атомного регулятора AETN на днях посетило площадку строительства с участием России в Боливии центра ядерных исследований и технологий и положительно оценило ход проекта, сообщил РИА Новости источник в атомной отрасли РФ.

В среду боливийское агентство по ядерной энергии ABEN распространило заявление, что правительство Боливии приостанавливает проект по строительству центра ядерной науки и технологий Росатома до тех пор, пока парламент и прокуратура страны "не выскажутся по этому вопросу". В Росатоме сообщили, что не получали от Боливии официальных заявлений на этот счет, и что госкорпорация со своей стороны продолжает проект.

"Уполномоченным органом по реализации проекта с боливийской стороны является министерство энергетики Боливии, и оно не делало никаких заявлений о приостановке проекта", — сказал собеседник агентства. По его словам, министерство активно взаимодействует с российской стороной и уделяет проекту ядерного центра "особое внимание".

"А буквально неделю назад руководство боливийского атомного регулятора AETN посетило площадку строительства центра, и оно положительно оценило ход работ", — отметил источник.

В 2017 году в Вене был подписан контракт между агентством по атомной энергии Боливии и российским Государственным специализированным проектным институтом (входит в Росатом) на сооружение центра ядерных исследований и технологий в боливийском Эль-Альто. В ноябре 2019 года глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что, как рассчитывают в госкорпорации, ситуация со сменой власти в Боливии минимально повлияет на реализацию проекта.