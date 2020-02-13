МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Газпром" ведет переговоры о льготах по НДПИ с 2022 года для новых месторождений, направил предложения Минфину РФ, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

"Сейчас мы ведем переговоры о новых месторождениях для того, чтобы повысить эффективность, чтобы можно было получить льготы по этому коэффициенту. Мы направили свои предложения министерству финансов. Сейчас расчеты ведем для того, чтобы обсудить дальнейшую реализацию. Это касается с 2022 года, поэтому на трехлетний бюджет влияние не оказывает", — сказал Садыгов в ходе Дня инвестора "Газпрома".