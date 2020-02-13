МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Газпром" продолжает обсуждать с Китаем и западный маршрут ("Сила Сибири-2"), и поставки с Дальнего Востока, но из-за коронавируса пока эти переговоры проводятся в видеоформате, заявила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Переговоры по первому проекту "Силе Сибири" велись порядка 10-15 лет, у этих переговоров были самые разные фазы. … Тем не менее, мы продолжаем обсуждать и западный маршрут, и продолжаем обсуждать возможные поставки с Дальнего Востока России. На сегодняшний день, конечно, эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблемы коронавируса", — сказала Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома".

Позднее Бурмистрова уточнила, что переговоры не приостановлены, а проводятся в формате видео-конференций из-за рекомендаций Минздрава Китая служащим не посещать массовые мероприятия.

"Я бы хотела еще раз подчеркнуть, что это не остановит наши переговоры в дальнейшем. Более того, мы живем в современном мире и работаем с коллегами, в том числе, при помощи средств видеокоммуникации. Так что не волнуйтесь, переговоры продолжаются", — сказала она.

По ее словам, "Газпром" отмечает потребности Китая в газе, российский трубопроводный газ начинает составлять активную конкуренцию СПГ, который поступает в страну.

"Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о поставках газа в Китай по западному маршруту ("Сила Сибири-2") в 2015 году, оно предусматривает создание новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.