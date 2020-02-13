МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Предложение российских нефтекомпаний продлить соглашение ОПЕК+ на текущих условиях на второй квартал из-за влияния вспышки коронавируса в Китае на рынок нефти по сути сводится к бездействию и может привести к дальнейшему падению цен, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Вспышка коронавируса в Китае привела к ожиданиям замедления спроса на нефть в мире, из-за чего марка Brent подешевела на 20% с максимума января до нынешних 56 долларов за баррель.

"Никто сильно не сомневается, что сделку как минимум нужно будет продлевать до конца года, предложение нефтяных компаний по сути сводится к тому, чтобы ничего не делать. Но если ситуация с коронавирусом не стабилизируется к моменту следующей встречи, такое решение может привести к дальнейшему падению цен", — считает Маринченко.

Сложившуюся на рынке ситуацию в начале февраля решил внепланово обсудить техкомитет ОПЕК+, и по итогам заседания эксперты альянса рекомендовали продлить соглашение до конца года, увеличив сокращение добычи до конца второго квартала. По неофициальным данным, за углубление сокращения активно выступает Саудовская Аравия, и скорректировать добычу нефти предлагается на еще 600 тысяч баррелей в сутки.

Поддержку рекомендации уже озвучили ряд стран ОПЕК и не-ОПЕК. Однако Россия до сих пор не представила свою позицию, отмечая сохраняющуюся неопределенность ситуации. Как заявил в четверг секретарь президента РФ Дмитрий Песков, страна примет решение своевременно. Но накануне представители российских нефтяных компаний после встречи с главой Минэнерго Александром Новаком в основном говорили о поддержке продления сделки ОПЕК+ только до конца второго квартала, причем на текущих условиях.

"Компромиссным решением могло бы стать снижение добычи не на 600 тысяч баррелей, а на меньшую величину — например, на 300 тысяч", — предполагает эксперт Fitch. Впрочем, отмечает Маринченко, если в ближайшие две недели мы увидим, что ситуация с коронавирусом нормализуется, нужда в дополнительном сокращении добычи нефти альянсом может отпасть.