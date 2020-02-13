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МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. "Эн+ Груп" подала заявку на листинг своих обыкновенных акций на Московской бирже, затем компания проведет делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на ней, сообщила компания.

"Эн+ Груп вслед за объявлением 9 июля 2019 года своего намерения создать диверсифицированную платформу для инвесторов в фондовые инструменты и расширить доступ компании на рынок капитала объявляет о продолжении листинга своих обыкновенных акций на Московской бирже и проведении делистинга глобальных депозитарных расписок с Московской биржи", — заявила компания.

"Эн+ Груп" заявила, что заявка на проведение листинга на Московской бирже будет рассмотрена в течение 20 рабочих дней. ГДР компании будут исключены с Московской биржи по истечении двух месяцев с момента листинга на торговой площадке.

"Эн+ Груп" — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").