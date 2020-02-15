МЮНХЕН, 15 фев — ПРАЙМ. США выделят странам Центральной и Восточной Европы около 1 миллиарда долларов на проекты в сфере энергобезопасности в рамках инициативы "трех морей" по развитию регионального диалога, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Принято решение выделить до 1 миллиарда долларов странам Центральной и Восточной Европы на проекты инициативы Трехморья", — сказал Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, это поможет странам региона обеспечить свою энергетическую безопасность.