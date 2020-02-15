МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер Юрий Борисов и глава "Транснефти" Николай Токарев обсудили вопросы текущей производственной деятельности и перспективные проекты компании, сообщает "Транснефть".

"В ходе проведенного в рамках визита рабочего совещания обсуждались актуальные вопросы текущей производственной деятельности и перспективные проекты компании", — отмечает компания по итогам визита Борисова и министра энергетики РФ Александра Новака в "Транснефть".

Борисов отметил высокой уровень импортозамещения в монополии. "Затрагивались вопросы импортозамещения, здесь очень хороший результат у компании — сегодня около 95% отечественного оборудования используется в технологическом процессе, который "Транснефть" осуществляет", — сказал Борисов телеканалу "Россия 24".

Токарев в свою очередь подчеркнул, что 10 лет назад при реализации крупных инвестиционных проектов компания часто сталкивалась с проблемой длительных поставок иностранного оборудования. "Это вело к срыву сдачи объектов… Это создавало серьезные проблемы для компании", — сказал он телеканалу.

В начале февраля вице-президент "Транснефти" Павел Ревель-Муроз в интервью корпоративному журналу "Трубопроводный транспорт нефти" сообщал, что доля производимого в России оборудования для нужд "Транснефти" составила по итогам 2019 года 95%, в 2020 году компания планирует исполнить план по достижению 97%. В 2014 году показатель импортозамещения по компании составлял 90%.

В программу "Транснефти" по импортозамещению, утвержденную в 2014 году, входит 26 типов оборудования и материалов, которые компания планировала заместить отечественной продукцией до 2020 года.