МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил об уверенности, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток-2".

Говоря в интервью агентству Блумберг о том, что Россия пытается самостоятельно достроить газопровод и тем самым обойти санкции США, Бруйетт сказал: "Они не смогут". По его словам, "Газпром" столкнулся вовсе не с короткой задержкой при строительстве.

"Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий", — заявил министр на полях конференции по безопасности в Мюнхене в субботу.

"Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют. Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: "Что ж, мы почти у цели, осталось только все закончить", — добавил Бруйетт.