ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев — ПРАЙМ. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приветствует решение США выделить 1 миллиард долларов странам Центральной и Восточной Европы в рамках инициативы "трех морей".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Вашингтон выделит данные средства долларов на проекты в сфере энергобезопасности в рамках инициативы "трех морей".

"Глава МИД США Майк Помпео сказал в Мюнхене, что США планируют выделить на проекты "трех морей" 1 миллиард долларов, что говорит об их твердой вере в экономику нашего региона", — сказала Кальюлайд в Мюнхене на круглом столе, в котором она приняла участие с министром энергетики США Дэном Бруйеттом, ее слова приводит канцелярия главы Эстонии.

Президент отметила, что страны Трех морей составляют треть территории ЕС, в этих государствах проживают в общей сложности 105 миллионов человек. В то же время, совокупный ВВП этих стран составляет менее одной пятой части ВВП ЕС.

"Поэтому важно найти возможности привлекать больше инвестиций в инфраструктуры, энергетику и цифровую сферы этих стран и тем самым развивать сотрудничество между европейскими странами", — сказала президент.

Инициатива "трех морей" объединят Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию и Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Цель инициативы — развивать сотрудничество прежде всего для развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, тем самым совершая вклад в рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.