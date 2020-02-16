БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев /ПРАЙМ/. Инвестиции в строительство центра ядерной науки и технологий Росатома, работы по которому приостанавливают нынешние власти Боливии, не требовали согласования парламента, утверждает экс-президент страны Эво Моралес.

"Они парализовали крупные работы, которые были профинансированы из бюджета, такие как Центр ядерных исследований, инвестиции в который не требовали одобрения парламентом, железнодорожную линию в Кочабамбе, завод по производству мочевины, строительство дорог", — написал он в Twitter.

Боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) 12 февраля распространило заявление, что правительство страны приостанавливает проект по строительству центра ядерной науки и технологий Росатома до тех пор, пока парламент и прокуратура страны "не выскажутся по этому вопросу". В Росатоме сообщили, что не получали от Боливии официальных заявлений на этот счет, и что госкорпорация со своей стороны продолжает проект. Министерство энергетики Боливии запросило информацию у ABEN для анализа и оценки проекта.

После того, как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.