МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Потребление природного газа в Китае в январе сократилось по сравнению с январем 2019 года впервые за последние два года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные нефтегазовой биржи в Чунцине.

Так, по данным этой платформы по торговле энергоресурсами, в январе потребление природного газа в Китае составило 31,6 миллиарда кубометров, что на 1% ниже показателя годичной давности. Снижение вызвано падением спроса со стороны промышленных потребителей на 14% и энергоснабжающих компаний — на 10%.

При этом публикация официальной статистики в КНР по импорту газа Китая за январь была отложена до марта.

Кроме того, биржа ожидает сохранения негативной тенденции — по ее прогнозам, среднесуточное потребление газа в Китае в феврале и марте сократится на 6,2% и 11,2% соответственно по сравнению с показателями годичной давности.

Агентство поясняет, что сразу ряд аналитиков ухудшили свои прогнозы по спросу на газ в Китае из-за коронавируса, который, как ожидается, приведет к снижению спроса на сырье со стороны промышленного и транспортного сектора в ближайшие несколько месяцев.