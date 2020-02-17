КИЕВ, 17 фев — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" повысил размер ущерба от потери активов в Крыму до 8 миллиардов долларов с прежней оценки в 5,2 миллиарда долларов.

В сообщении компании в Twitter отмечается, что подан ответ на встречное заявление РФ о размере компенсации убытков в рамках процесса в третейском суде в Гааге.

"НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" (вместе — Нафтогаз) подали ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 миллиардов долларов США", — сообщил "Нафтогаз" в соцсети.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в марте 2019 года заявлял, что компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. В июне того же года "Нафтогазом" была подана в этот суд оценка убытков в размере 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года было заявлено о намерении обновить оценку.