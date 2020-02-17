МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова заявила, что "Газпром" не планирует снижать свою долю на европейском рынке, а намерен увеличить ее. По мнению Бурмистровой, способствовать увеличению поставок российского газа будет снижение собственной добычи в Европе. Однако достичь поставленной задачи возможно только в случае завершения строительства "Северного потока-2".

БУРМИСТРОВА ВИДИТ УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС

"Мы видим устойчивый спрос. К нам приходят наши клиенты и говорят: можем ли мы начать обсуждать дополнительные объемы поставок с 2021, 2022, 2024 года? Объемы достаточно существенные. Это десятки миллиардов кубометров газа", — заявила глава "Газпром экспорта" во время проведения Дня инвестора "Газпрома" в Лондоне. В настоящее время доля российского газа на рынке Европы достигает 37%.

Однако в этом году ожидается отклонение от плановых показателей по поставкам газа в Европу. Бурмистрова подчеркнула, что невозможно прогнозировать, насколько существенным будет это отклонение. Многое будет зависеть от погодных условий и ситуации в Китае, где бушует инфекция коронавируса. Бурмистрова полагает, что более точную информацию об отклонении можно будет предоставить после завершения I квартала.

Сейчас в Европе образовался профицит предложения газа в связи с теплой зимой и большими запасами в ПХГ, которые были сделаны в конце прошлого года на случай провала переговоров о транзите после 2019 года между Россией и Украиной. В результате, европейские ПХГ были заполнены почти на 100%, но в канун Нового года договор был подписан, и угроза сбоя в поставках миновала. Кроме того, из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином партии американского СПГ, предназначенные для Китая, были перенаправлены в Европу.

В "Газпроме" надеются, что избыток предложения на рынке Европы будет ликвидирован во II квартале этого года.

Рост спроса на российский газ в будущем связан с падением добычи на Гронинген – крупнейшем газовом месторождении Европы – и сокращением предложения от традиционных поставщиков – Норвегии и Алжира.

Нидерланды, крупнейшая газодобывающая страна ЕС, сокращает добычу на самом крупном европейском газовом месторождении — Гронинген. В 2017-2018 газовом году добыча на месторождении составила 20,1 млрд куб. м. В текущем газовом году прогнозируется добыча в объеме 15,9 млрд куб. м, но к 2022-2023 году она может упасть до 3-4 млрд куб. м/г. Даже если падение не будет столь значительным, Гронинген будет давать все меньше газа. Другие месторождения не могут компенсировать это падение, поэтому Нидерландам не суждено вернуть статус страны нетто-экспортера газа.

Норвегия является крупнейшим экспортером газа в ЕС. Поставки норвежского газа в Европу в 2019 году упали на 6,3% по сравнению с годом ранее, составив 107 млрд куб. м. Equinor – государственная нефтегазовая компания Норвегии – объясняет снижение экспорта в первую очередь низкими ценами на газ на европейском рынке. При этом, умалчивается значительное снижение добычи на норвежском шельфе.

По данным S&P Global Platts Analytics, поставки трубопроводного газа из Алжира в Испанию и Италию в прошлом году сократились более чем на 11 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом – до 21,1 млрд куб. м. Увеличение поставок за рубеж СПГ на 2 млрд куб. м – до 16,4 млрд куб. м (после ре-газификации) – лишь незначительно компенсировало обвальное падение экспорта трубопроводного газа.

Согласно оценкам The Oxford Institute for Energy Studies, в 2020 году спрос на газ в 35 станах Европы составит 564 млрд куб. м, но к 2030 году возрастет до 618 млрд куб. м.

Обеспечить потребности Европы и бесперебойные поставки газа без завершения строительства газопровода "Северный поток-2" невозможно.

НА ЕВРОПЕЙЦЕВ НАДЕЖДЫ МАЛО

На Дне инвестора Бурмистрова увидела поддержку проекта "Северный поток-2" компаниями и правительствами стран ЕС, что дает ей повод верить в лучшее.

"Мы видим, что в этот раз ситуация зашла достаточно далеко, и мы видим колоссальную поддержку со стороны финансовых инвесторов этого проекта. Мы видим, что правительства европейских стран, которые заинтересованы в этом проекте, продолжают переговоры со своими коллегами за океаном на всех абсолютно уровнях, и, конечно же, это дает предпосылки верить в лучшее для всех", — сказала глава "Газпром экспорта".

Европейские партнеры "Газпрома" – англо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall – суммарно финансируют проект на 50%. На каждую компанию приходится 950 млн евро. Оставшуюся половину необходимых средств – 4,75 млрд евро – обеспечил "Газпром". Западные партнеры осуществляют только финансирование проекта, но владельцем Nord Stream 2 – оператора "Северного потока-2" – является только "Газпром", поэтому ответственность за завершение строительства полностью лежит на российской компании.

Вне сомнения, партнеры "Газпрома" заинтересованы в успешном завершении строительства "Северного потока-2", но среди европейцев нет единства. Многие восточноевропейские страны во главе с Польшей при поддержке США выступают против газопровода, идущего напрямую из России в Германию в обход сопредельных государств. Вашингтон выступает против "Северного потока-2" под предлогом необходимости сократить зависимость Европы от российского газа.

Кроме того, в ОБСЕ и в Европейском парламенте достаточно противников "Северного потока-2" даже среди представителей тех стран, которые заинтересованы в увеличении поставок российского газа.

Угрожая санкциями компаниям, участвующим в проекте, американцы уже нанесли "Газпрому" и его европейским партнерам существенный экономический урон. Вашингтон стремится ограничить поставки российского газа в Европу, повысить транспортные издержки "Газпрома", заставить российскую компанию осуществлять поставки по наименее привлекательным маршрутам. Это нанесет удар не только по экономическим интересам "Газпрома", но и европейских "союзников" США.

Тема "Северного потока-2" обсуждалась даже на конференции по безопасности в Мюнхене. В кулуарах конференции министр энергетики США Дэн Бруйетт сказал, что Россия не сможет завершить проект из-за отсутствия технологии строительства подводных трубопроводов. Даже если Россия получит доступ к технологии, Бруйетт пообещал усилить противодействие со стороны США.

На прошлой неделе германское издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщило, что в Конгрессе США – Палата представителей и Сенат – готовится новый закон, согласно которому санкции могут быть наложены на европейские компании, инвестирующие в "Северный поток-2", а также против компаний, которые осмелятся покупать российский газ, поступающий по газопроводу в случае завершения его строительства.

Госсекретарь США Майк Помпео в Мюнхене также выразил надежду, что российский газопровод не будет достроен. Более того, он пообещал выделить $1 млрд для финансирования проектов в ЕС, которые будут способствовать уменьшению энергетической зависимости от России.

КТО ДОСТРОИТ ГАЗОПРОВОД?

В презентации ко Дню инвестора говорится, что "Газпром" намерен завершить строительство "Северного потока-2" и запустить его в эксплуатацию до конца 2020 года. Для этого в Балтийское море должно прибыть судно-трубоукладчик с системой динамического позиционирования, чтобы соответствовать требованиям Дании в исключительной экономической зоне (ИЭЗ), где расположен недостроенный участок "Северного потока-2".

"Академик Черский", единственное в распоряжении "Газпрома" судно-трубоукладчик, которое способно завершить строительство "Северного потока-2", сейчас направляется в Сингапур. В Сингапуре должны быть проведены работы по оснащению судна оборудованием для сварки труб большого диаметра. После этого "Академик Черский" может проследовать в Балтийское море.

Специалисты не исключают, что "Газпром" может привлечь другие суда-трубоукладчики, способные выполнить поставленную задачу. Однако если такие планы существуют, то они не раскрываются из-за угрозы противодействия со стороны США.

По сообщениям из зарубежных источников, сейчас в датской ИЭЗ наблюдается активность вспомогательных судов, привлеченных "Газпромом" для изучения и подготовки недостроенного участка к возобновлению работ. "Северный поток-2" завершен на 93%. Недостроенным остается участок протяженностью около 160 км по двум ниткам. Если бы не угрозы со стороны Вашингтона, то суда-трубоукладчики компании Allseas – Pioneering Spirit и Solitaire – могли бы завершить строительство газопровода в течение трех-четырех недель.

Несмотря на незначительную протяженность недостроенного участка, из-за отсутствия соответствующего опыта, для "Газпрома" завершение строительства "Северного потока-2" является крайне сложной технической задачей.

"Газпром" не может допустить провала проекта, поскольку это будет означать крупнейший экономический и политический провал Москвы на международной арене. На кону не только способность "Газпрома" выполнять свои обязательства перед европейскими партнерами, а престиж России как суверенного государства, способного добиваться поставленной цели вопреки воле "мирового гегемона".