МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил о кадровых изменениях в руководстве компании, назначены, в том числе, новые главный бухгалтер и глава департамента 512, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, говорится в релизе корпорации.

"Заместителем председателя правления — главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главного бухгалтера", — говорится в релизе.

"Начальником департамента 512 вместо Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога, ранее занимавший должность заместителя начальника этого департамента. Павел Одеров назначен заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ПАО "Газпром нефть" и заместителем генерального директора ООО "Газпром экспорт", — также сообщает "Газпром".

Кроме того, генеральным директором компании "Газпром трансгаз Томск" вместо Анатолия Титова назначен Владислав Бородин, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента 645, отвечающего за капитальный ремонт. А главой компании "Газпром добыча Оренбург" вместо Владимира Кияева стал Олег Николаев, ранее занимавший должность главного инженера — первого заместителя генерального директора компании "Газпром добыча Ямбург".

Кроме того, ликвидирована должность заместителя председателя правления — руководителя аппарата правления, а руководителем аппарата правления назначен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления в департаменте 201.

Михаил Середа назначен первым заместителем генерального директора "Газпром экспорта" и гендиректором создаваемой 100% дочерней компании "Газпрома" — "Газпром трейдинг".

"Михаил Середа назначен 1-м заместителем генерального директора ООО "Газпром экспорт" и генеральным директором создаваемой 100% дочерней компании "Газпрома" — ООО "Газпром трейдинг", — сообщает монополия.

Середа ранее занимал должность заместителя председателя правления — руководителя аппарата правления "Газпрома". Теперь эта должность ликвидируется.