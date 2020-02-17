МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Привилегированные и обыкновенные акции ТГК-2, обновившие максимумы с 2010 и 2011 года, могли взлететь в цене на интересе инвесторов, которые оценили возможность государственного финансирования модернизации старых электростанций, и на спекулятивном ажиотаже вокруг растущих бумаг, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

К закрытию торгов понедельника префы ТГК-2 выросли на 39,85%, до 1,337 копейки – максимума с марта 2010 года, обыкновенные акции ТГК-2 дорожали на 65,93% – до 0,755 копейки (подскакивали вечером почти на 70%, до 0,7725 копейки – максимума с апреля 2011 года). При этом индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,43%. Объем торгов привилегированными акциями превысил 108 миллионов рублей, обыкновенными – 1 миллиард рублей.

"Бурный рост обыкновенных и привилегированных акций ТГК-2 происходит на фоне общего подъема в энергетическом секторе ценных бумаг "второго эшелона". Однако он, конечно, выбивается из ряда вон не только по силе роста, но и по резкому увеличению объема торгов. Если обычно торговля обыкновенными акциями ТГК-2 в среднем редко превышала 2 миллиона рублей в день, то сегодня на Мосбирже этими бумагами наторговали на миллиард", — комментирует ситуацию аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ И СПЕКУЛЯТИВНЫЙ РОСТ

По его мнению, фундаментальных причин для роста можно предположить как минимум две. Во-первых, в начале прошлой недели конкурсный отбор по программе модернизации по системе ДПМ-2 (договоры предоставления мощности, по которым предоставляется ускоренный возврат инвестиций в модернизацию генерирующих мощностей в тепловой генерации) прошли сразу четыре объекта ТГК-2: Костромская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3 и Вологодская ТЭЦ (с двумя проектами), напоминает он.

Суммарная мощность пяти проектов ТГК-2 составляет 324 МВт, объем капзатрат на их реализацию составит 4,438 миллиарда рублей, подсчитал аналитик. В долгосрочной перспективе ДПМ-2 обеспечивает хорошую доходность проектов, способствует росту эффективности и рентабельности генераторов и позитивно влияет на производственные и финансовые результаты компании, говорит Калачев.

По его словам, возможно, игроки рынка также надеются на возврат к практике выплаты дивидендов. Компания не платила дивиденды по своим акциям с 2008 года. Хотя в балансе ТГК-2 все еще отражается большой накопленный убыток, в последние три года она была вполне прибыльной. "Впрочем, о дивидендах пока не объявлялось, если такие планы и есть, о них могут знать только инсайдеры", — рассуждает он.

Он также отмечает, что крупнейшими акционерами ТГК-2 являются Kostroma Kogeneratsiya Limited с долей 23,59%, ООО "Долговое агентство" с долей 27% и брокерская компания ООО "Совлинк" с долей 32,8%, гендиректор которого — Ирина Удинцева — в конце января стала председателем совета директоров ТГК-2. "Брокерской компании не составит труда "разогреть" на бирже низколиквидные бумаги, а дальше в дело вступят спекулятивный ажиотаж биржевых игроков, которым тоже можно объяснить столь резкий взлет акций ТГК-2", — полагает он.

По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, рост акций ТГК-2 мог быть вызван скупкой крупных игроков или рыночными манипуляциями. "В торговом стакане была не очень большая ликвидность, однако заявок много. Впрочем, это не исключает, что вся эта ситуация с разгоном бумаг была создана кем-то одним извне", — отмечает он.